Задержавшийся из-за сообщения о бомбе самолет вылетел из Мурманска в Москву

83 человека пришлось эвакуировать, пока проводилась проверка. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Самолет FV 6478 Мурманск-Москва вылетел из воздушной гавани Заполярья после трехчасовой задержки. Напомним: 17 мая один из пассажиров рейса сообщил экипажу о наличии у него взрывного устройства. 83 человека пришлось эвакуировать, пока проводилась проверка.

К счастью, все было в порядке. Согласно расписанию на сайте аэропорта «Мурманск», самолет вылетел в столицу в 13.56.

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