Мурманский Telegram-канал фигурирует в дело о вымогательстве в мессенджерах

МВД сообщило, что в сети действовала группа лиц, занимавшаяся вымогательством. Фото: Мария ЛЕНЦ

В МВД сообщили о пресечении деятельности группы лиц, которых обвиняют в вымогательстве денег через Telegram-каналы. Последние создавали якобы для освещения общественно-политической повестки на местах.

- Для привлечения аудитории эти ресурсы получали яркие и «токсичные» наименования. Публикуемые материалы содержали недостоверные сведения, дискредитирующие региональных руководителей и крупных предпринимателей. За установку так называемых блоков на негатив, то есть краткосрочного или длительного нераспространения компрометирующей информации, сообщники вымогали денежные средствакрупных регионов Российской Федерации, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

При этом SIM-карты, на которые регистрировались каналы, были операторов Украины, Черногории, Словении и Испании.

В списке Telegram-каналов, которые фигурируют в списке, упоминаемом в рамках уголовного дела по пункту «б» части третьей статьи 163 УК РФ, есть и ресурс из Мурманской области.

- «Кольские колики» - все. Они пропали 26 апреля, - сообщает другой Telegram-канал «НАSOS 51».

Официального подтверждения этой информации на данный момент нет.

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