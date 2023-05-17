1 июня Мурманский областной драмтеатр проведет благотворительный показ спектакля «Остров непослушания»

В мае труппа драмтеатра уже проводила благотворительный показ сказки «Золотой цыпленок» в областной детской клинической больнице. Фото: Мурманский областной драмтеатр

Мурманский областной драматический театр проводит благотворительные спектакли. Ежегодно показывают не менее девяти таких постановок, проходящих как в самом театре, так и на выезде. Спектакли устраивают не реже одного раза в месяц в течение сезона, в том числе они могут быть приурочены к праздничным датам, например ко Дню матери, 8 Марта или Дню Победы.

- В ближайшее время планируется благотворительный показ спектакля «Остров непослушания» в День защиты детей 1 июня. Зрителями станут ребята из общественных организаций Мурманска, - рассказали «КП»-Мурманск» в пресс-службе облдрамы.

Репертуар подбирается специально для целевой аудитории и площадки, где будут выступать актеры. В мае труппа драмтеатра уже проводила благотворительный показ сказки «Золотой цыпленок» в областной детской клинической больнице. Современная история с детективным сюжетом помогла маленьким пациентам отвлечься от неприятных мыслей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области создали базу профессиональных актеров для съемок в фильмах. В ней уже 69 визиток (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru