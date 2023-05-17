Многодетной семье из Североморска помогут решить вопрос с жильем

Губернатор Андрей Чибис отметил, что вопрос будет решен. Фото: gov-murman.ru

Многодетной семье из Североморска помогут решить вопрос жильем. Местный житель Сергей Байда обратился к Президенту России с просьбой оказать содействие в предоставлении его семье трехкомнатной квартиры по соцнайму. Сейчас северяне снимают двухкомнатную квартиру у частников.

Губернатор Андрей Чибис отметил, что вопрос будет решен, он будет держать его на личном контроле.

- Статус семьи соответствует тому, чтобы получить жилье по социальному найму. В ближайшее время освобождается трехкомнатная квартира, и 19 мая семье покажут это помещение. Если квартира устроит, то она будет предоставлена им по договору социального найма, – сказал губернатор.

Напомним: ранее семье участника спецоперации из Полярных Зорь помогли с жильем.

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