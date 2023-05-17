В Мурманской области выбрали лучшую тактильную книгу для незрячих и слабовидящих детей

Издания победителей и призеров станут частью фонда Мурманской областной специальной библиотеки для слепых и слабовидящих. Фото: gov-murman.ru/

Книга «Саамская одежда» одержала победу в областном конкурсе «На самом севере России», в котором выбирали лучшую тактильную книгу для незрячих и слабовидящих детей. Создательницы издания - саамские мастерицы Людмила Дубровская и Мария Браженко.

- «Саамская одежда» содержит образцы мужской и женской зимней и летней одежды и аксессуаров. Тактильные элементы крепятся к страницам с помощью магнитов, что позволяет задействовать их отдельно в познавательных играх и при обучении детей с особыми образовательными потребностями, - сообщили в минкультуры региона.

Призовые места на конкурсе получили жительница Североморска Наталья Федорова, создавшая книгу «Орнаменты в жизни коренных народов Севера», а также коллектив сотрудниц мурманского детсада № 156 с изданием «Быт народов Кольского Севера».

Издания победителей и призеров творческого соревнования станут частью фонда Мурманской областной специальной библиотеки для слепых и слабовидящих.

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