В Мурманске на площади Пять Углов работает мобильный медкабинет

Медкабинет работает с 12.00 до 18.00. Фото: gov-murman.ru/

В Мурманске работает мобильный медицинский кабинет - его можно найти на площади Пять Углов рядом с деловым центром «Меридиан».

С 15 по 21 мая каждый желающий может пройти в медкабинете обследование на уровень сахара в крови, тестирование на гепатиты В и С, измерить артериальное давление и сатурацию, рассчитать индекс массы тела и сердечно-сосудистые риски, а также пройти бесплатное анонимное тестирование на ВИЧ.

- Консультации и приемы проводят медицинские психологи и фельдшеры центра общественного здоровья и медицинской профилактики, - сообщили в минздраве региона.

Медкабинет работает с 12.00 до 18.00.

Напомним: врач анестезиолог-реаниматолог Гарри Клейн стал почетным гражданином Мурманской области.

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