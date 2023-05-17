На арт-объекте в Умбе вандалы сломали сердечко

Арт-объект установили летом 2021 года. Фото: vk.com/murmansk.region

В Терском районе вандалы сломали арт-объект «Я люблю Умбу», который является визитной карточкой поселка. Неизвестные повредили на нем сердечко.

- Заявление в полицию уже написано. Надеемся, виновных найдут для возмещения ущерба, - пишет паблик «Регион 51».

Арт-объект установили летом 2021 года.

Напомним: изъятые у туристов в аэропорту камни вернут на пляж «Яйца дракона» в Териберке.

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