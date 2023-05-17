Житель Мурманска ударил сына ножом в грудь

Пьяй мужчина поссорился с сыном и схватился за нож. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Мурманске вынесли приговор 65-летнему мужчине, который чуть не убил сына. Преступление произошло в момент, когда северянин выпил.

- Ночью 7 ноября 2022 года обвиняемый в квартире одного из домов на улице Алексея Хлобыстова поссорился с сыном и ударил его один раз хозяйственным ножом в грудь со стороны сердца, чем причинил здоровью последнего тяжкий вред, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью с использованием предмета, используемого в качестве оружия. Суд приговорил его к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком на такой же срок.

Напомним: в Мурманске мужчина ударил ножом гостя из-за претензий по поводу громкой музыки.

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