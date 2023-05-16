63 тысячи жителей Мурманской области за год обратились к врачам по поводу гипертонии

Измерять давление необходимо не реже одного раза в неделю. Фото: Евгения ГУСЕВА

Ежегодно 17 мая в России, как и во всем мире, отмечается Всемирный день борьбы с артериальной гипертонией.

По данным медицинской статистики, в Мурманской области в 2022 году 62996 человек старше 18 лет обратились в медицинские организации с болезнями, характеризующимися повышенным кровяным давлением, что составляет 11% общей численности взрослого населения.

Вместе с тем, согласно проведенным исследованиям, 46% взрослых с гипертонией не подозревают о наличии у них данного заболевания. А ведь повышенное кровяное давление является серьезным состоянием, которое значительно повышает риск возникновения сердечно-сосудистых осложнений - инсульта, ишемической болезни сердца, аневризмы аорты, а также почечной недостаточности, сосудистой деменции, нарушений зрения и других болезней.

Заведующая Центром общественного здоровья и медицинской профилактики Маргарита Петухова призывает всех мурманчан внимательно относиться к своему здоровью и следить за уровнем артериального давления.

Измерять давление необходимо не реже одного раза в неделю, даже если тонометр всегда показывает 120/80. Если прибор на протяжении 2-3 дней в неделю показывает 140/90 и выше – это повод обратиться к врачу, даже при отличном самочувствии.

Все полученные показатели следует фиксировать в дневнике самоконтроля артериального давления. Ваши записи позволят врачу поставить верный диагноз и назначить лечение.

Специалист дал рекомендации для предотвращения повышения артериального давления. Важно избавиться от вредных привычек, таких, как табакокурение, включая альтернативные формы курения, и злоупотребление алкоголем; рационально питаться: употреблять овощи и фрукты не менее 400-500 граммов в день (за исключением картофеля), не употреблять пищу с насыщенными жирами и транс-жирами, уменьшить употребление соли (до 5 граммов в день). Также необходимо снизить массу тела, если она избыточная; быть физически активным каждый день, совершать прогулки на свежем воздухе не менее 45 минут в день; соблюдать режим труда и отдыха, спать не менее 7-8 часов в сутки; избегать стрессовых ситуаций и уметь им противостоять.

Своевременное обращение к врачу, изменение образа жизни, соблюдение назначенной врачом терапии, отказ от вредных привычек значительно улучшают качество жизни и предупреждают риск развития тяжелых осложнений, связанных с повышенным артериальным давлением.

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