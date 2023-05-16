На улице Огни Мурманска ротвейлер и шарпей разорвали цвергпинчера

В ветклинике констатировали смерть животного. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

На улице Огни Мурманска в областном центре две породистые собаки напали на цвергпинчера и разорвали того насмерть. О случившемся рассказала женщина, чьи родственники были хозяевами погибшего пса, и которая выгуливала четвероногого друга в тот день.

- 13 мая, прогуливаясь с супругом и собакой, не дойдя до большого каменного дома, мы подверглись нападению двух собак - ротвейлера и шарпея, которые выскочили из-под забора этого дома и целенаправленно побежали в нашу сторону. Они разорвали нашего цвергпинчера, несмотря на попытки мужа отбить животное и мой крик. В итоге мужу удалось откинуть собаку на припаркованную рядом машину, - поделилась северянка в паблике «Мурманск» (18+).

После случившегося из дома вышли две женщины. Одна оказалась хозяйкой псов, которая просто забрала их домой, а вторая женщина была соседкой, на чьей машине лежал истекающий кровью пес. Она отвезла хозяев цвергпинчера в ветклинику, где констатировали смерть животного.

Выяснилось, что местные жители уже жаловались на этих собак и их хозяйку. Так, ротвейлер Мира разорвала нескольких псов.

«КП»-Мурманск» обратилась за комментарием в пресс-службу УМВД по Мурманской области.

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