Северянам рассказали, чем грозит оставление мусора и почему это опасно

За нарушения, связанные со складированием отходов (бытовых, коммунальных и т.д.) на землях сельхозназначения, предусмотрена административная ответственность. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Несанкционированные свалки на землях сельскохозяйственного назначения негативно влияют на состояние окружающей среды и приводят к выводу земель из оборота.

Земля, на которой расположена свалка, становится непригодной к использованию. Отходы приводят к загрязнению почв вредными веществами, повреждению плодородного слоя. Восстановление земли после свалки может занять не один десяток лет.

На свалках появляется огромное количество органического газа, поэтому здесь в любой момент может начаться пожар. «Мусорные» пожары очень сложно потушить (из-за наличия в воздухе метана), кроме того, они приводят к сильнейшему загрязнению воздуха.

При этом стихийные свалки зачастую образуются на землях сельскохозяйственного назначения, вблизи населенных пунктов, где участки востребованы фермерами и могли бы служить по назначению – для выращивания сельскохозяйственных растений либо выпаса скота.

Североморское межрегиональное управление Россельхознадзора напоминает: согласно статье 13 Земельного кодекса РФ, собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков обязаны проводить мероприятия по защите земель от загрязнения отходами производства и потребления и другого негативного воздействия.

Статьей 42 Земельного кодекса РФ установлено, что собственники земельных участков и лица, не являющиеся собственниками земельных участков, обязаны использовать земельные участки в соответствии с их целевым назначением способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как природному объекту, не допускать загрязнение, истощение, деградацию, порчу, уничтожение земель и почв и иное негативное воздействие на земли и почвы.

Таким образом, ответственность за размещение свалки на землях сельскохозяйственного назначения несет собственник захламленного земельного участка, если участок зарегистрирован в установленном порядке. Если земельный участок относится к невостребованным землям, собственник земельного участка отсутствует, то ответственность за размещение свалки понесет администрация муниципального образования, на территории которого находится данный земельный участок.

За нарушения, связанные со складированием отходов (бытовых, коммунальных и т.д.) на землях сельхозназначения, предусмотрена административная ответственность.

Так, за невыполнение обязанностей по рекультивации земель, обязательных мероприятий по улучшению земель и охране почв в соответствии с ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ для физических лиц предусмотрен штраф от 20 до 50 тысяч рублей, а для юридических - от 400 до 700 тысяч рублей, за уничтожение плодородного слоя почвы, а равно порчу земель в результате нарушения правил обращения с отходами производства и потребления в соответствии с ч. 2. ст. 8.6 для физических лиц - штрафы от 3 до 5 тысяч рублей, для юридических лиц - от 40 до 80 тысяч рублей.

Кроме того, в случае необходимости правообладателя земельного участка могут обязать провести рекультивацию. Стоимость рекультивации может составлять от нескольких десятков тысяч до нескольких миллионов рублей.

В случае если свалка станет причиной пожара, повлекшего за собой значительный ущерб (уничтожение имущества, причинение вреда здоровью), людей, виновных в его возникновении, может ждать в том числе и уголовная ответственность.

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