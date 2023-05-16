Больше всего работ по обновлению - на проезде Связи. Фото: t.me/morar_51

В Мурманске начался ремонт дворов. По нацпроекту «Жилье и городская среда» планируется привести в порядок семь дворовых территорий, прилегающих к 28 домам. Больше всего работ по обновлению - на проезде Связи.

- На этом объекте появится 8700 квадратных метров асфальтобетонного покрытия, детская и спортивная площадки с современным оборудованием, новая система освещения. По инициативе жильцов сделают дополнительный проезд через одну из трех арок, чтобы водителям было удобнее заезжать во двор, - сообщил глава Мурманска Игорь Морарь.

Также подрядчики приступили к ремонту дворов на улице Халтурина, 1, 3, на проспекте Ленина, 19, 21, 23, на улице Полярные Зори, 2 и на улице Карла Маркса, 45, 47, 49, 51.

Напомним: на дорогах Мурманска идет ямочный ремонт. Рабочие устраняют локальные дефекты покрытия с применением горячей асфальтобетонной смеси.

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