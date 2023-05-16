На Кольской АЭС начался планово-предупредительный ремонт 4-го энергоблока

Уровень радиационного фона в районе Кольской АЭС соответствует значениям естественного природного фона. Фото: Кольская АЭС

15 мая начался планово-предупредительный ремонт четвертого энергоблока, который продлится 54 дня. Блок № 4 был отключен от сети 14 мая в 19.19.

В соответствии с графиком будет осуществлен плановый ремонт оборудования реакторного, турбинного, электрического, химического цехов, а также цеха обеспечивающих систем и тепловой автоматики и измерений.

- Наша задача – бесперебойно снабжать электроэнергией потребителей Мурманской области. В рамках ремонта четвертого энергоблока мы планируем осуществить модернизацию уплотнения главного циркуляционного насоса, средний ремонт реакторной установки, текущий ремонт паротурбинных установок и системы техводы ответственных потребителей, – отметил главный инженер Кольской АЭС Владимир Матвеев.

Кольская АЭС надежно обеспечивает электричеством более половины всех потребителей в Мурманской области, среди которых большинство крупнейших промышленных предприятий и муниципалитетов.

Соблюдение диспетчерского графика нагрузки 750 МВт обеспечивается работой энергоблоков № 1, 2 и 3 Кольской АЭС.

Уровень радиационного фона в районе расположения Кольской атомной электростанции – 0,07 мкЗв/час, что соответствует значениям естественного природного фона. Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

Сегодня Россия продолжает обеспечивать стабильную энергетическую безопасность. Энергетика является основой поступательного социально-экономического развития страны, снабжения промышленности и граждан. Отечественный топливно-энергетический комплекс работает на повышение конкурентоспособности национальной экономики, способствует развитию и благоустройству регионов страны, городов, поселков, на улучшение качества жизни граждан. Доля низкоуглеродной электрогенерации в российской энергетике составляет уже около 40%. В перспективе, с учетом роста доли атомной генерации, она будет только расти.

Управление информации и общественных связей Кольской АЭС.

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