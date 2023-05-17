Жителю Мурманска пришлось заплатить почти 1 миллион рублей по алиментам ради продажи квартиры

Мужчина, не желая срывать сделку, полностью погасил задолженность. Фото: Даниил ОПАРИН

Жителю Мурманска пришлось распрощаться с долгами по алиментам, чтобы заключить сделку по продаже квартиры. Всего мужчина должен был заплатить на содержание несовершеннолетнего сына более 900 тысяч рублей.

- Судебный пристав выяснил, что в собственности у должника есть два объекта недвижимого имущества. Он вынес постановление о запрете на совершение регистрационных действий с недвижимостью, чтобы побудить северянина оплатить долг, - сообщает пресс-служба УФССП России по Мурманской области.

Мужчина, не желая срывать сделку, полностью погасил задолженность. Теперь он регулярно выплачивает алименты на содержание ребенка.

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