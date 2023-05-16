В Мурманске пытки школьника электрошокером записали на видео

Мальчика избили на стадионе. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В сети появилось видео с пытками несовершеннолетнего.

- Мальчика избили и пытали сверстники электрошокером за продажу петард, - сообщили в Telegram-канале «Мурманск» (18+).

Отмечается, что все происходило на стадионе вблизи жилых домов. После появления видео случившимся занялась прокуратура.

- По поручению прокурора Мурманской области Сергея Паволина по указанным сведениям организована проверка. При наличии оснований будут приняты соответствующие меры реагирования. Ход и результаты проверки находятся на личном контроле прокурора области, - сообщили в надзорном ведомстве.

Напомним: жители Ревды бьют тревогу из-за опасных игр и избиений учеников в местной школе.

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