Житель Кандалакши забил приятеля руками и ногами до смерти

Житель Кандалакши получил восемь лет колонии за убийство.
Фото: Артем КИЛЬКИН
В Мурманской области вынесли приговор 49-летнему жителю Кандалакши. Как сообщили в прокуратуре региона, его обвиняли по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.
- В период с 14 по 17 декабря 2022 года подсудимый находился в гостях в квартире на улице Аэронавтов в Кандалакше, поссорился со знакомы, кулаками и ногами нанес не менее семи ударов по голове и телу потерпевшего, причинив здоровью последнего тяжкий вред. От полученных травм мужчина скончался на месте преступления, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Мурманской области.
Суд приговорил северянин к восьми годам колонии строгого режима.
В тот же срок, что и это убийство, похожее преступление произошло в поселке Лесозаводской Кандалакшского района. В обоих случаях много совпадений от метода убийства до возраста преступников и полученного срока.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Мурманской области создали базу профессиональных актеров для съемок в фильмах. В ней уже 69 визиток (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru