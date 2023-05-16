Житель Кандалакши забил приятеля руками и ногами до смерти

Житель Кандалакши получил восемь лет колонии за убийство. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Мурманской области вынесли приговор 49-летнему жителю Кандалакши. Как сообщили в прокуратуре региона, его обвиняли по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

- В период с 14 по 17 декабря 2022 года подсудимый находился в гостях в квартире на улице Аэронавтов в Кандалакше, поссорился со знакомы, кулаками и ногами нанес не менее семи ударов по голове и телу потерпевшего, причинив здоровью последнего тяжкий вред. От полученных травм мужчина скончался на месте преступления, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Мурманской области.

Суд приговорил северянин к восьми годам колонии строгого режима.

В тот же срок, что и это убийство, похожее преступление произошло в поселке Лесозаводской Кандалакшского района. В обоих случаях много совпадений от метода убийства до возраста преступников и полученного срока.

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