Мурманск вошел в число самых теплых мест России с экстремальной погодой

В Мурманск пришла жаркая погода. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Новая рабочая неделя в Мурманской области началась с жары, которая больше характерна для лета, но не для середины мая.

Благодаря потеплению, несколько населенных пунктов региона попали в список мест с экстремальной погодой, который составил сайт «Погода и климат». Так, на четвертом месте топа расположился Янискоски, где 15 мая воздух прогрелся до 19,8 градуса, на шестом месте - Североморск (+19 градусов), следом - Мурманск (+18,9).

При этом уже 17 и 18 мая синоптики обещают похолодание вплоть до мокрого снега.

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