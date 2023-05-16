В Кандалакше после школы не вернулся 12-летний мальчик

Ребенок не вернулся после уроков в школе. Фото: vk.com/murmanspas51

В Кандалакше пропал ребенок. 12-летний Данил Копылов 15 мая не вернулся со школы, на связь с родными не выходит.

Приметы: рост 145 сантиметров, среднего телосложения, темные волосы. На момент исчезновения был одет в черную ветровку, черные спортивные штаны, белые ботинки.

Всех, кто может помочь с поисками Данила, просят позвонить в полицию или в поисковый отряд «МурманСпас» 8-911-311-70-20.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области создали базу профессиональных актеров для съемок в фильмах. В ней уже 69 визиток (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru