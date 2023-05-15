На автоподъезде к аэропорту «Мурманск» временно отключили светофоры

Светофоры не работают с 16.30 15 мая до 12.00 16 мая. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Мурманской области с 16.30 15 мая до 12.00 16 мая отключены светофоры на участке автодороги Р-21 «Кола», а именно на автоподъезде к аэропорту «Мурманск» (примыкание Зверосовхоз).

- Светофорное регулирование отключено в связи с профилактическими работами на линии электропередач, - уточнили в Упрдор «Кола».

Напомним: центр Мурманска перекроют из-за проведения народного фестиваля.

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