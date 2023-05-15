Зооволонтер из Мурманска - о работе в Мариуполе: Более 200 тысяч человек уехало, почти половина оставили своих животных

В Мариуполе помощь нужна и людям, и животным. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Волонтеры из разных регионов помогают не только жителям субъектов РФ, где сейчас идет спецоперация, но и братьям меньшим. Так, северяне побывали в Мариуполе, где спасали животных.

- Сказать, что такая помощь была востребована на 100% - это значит, вообще ничего не сказать. Там такое бедственное положение - более 200 тысяч человек уехало, почти половина оставили своих животных, в том числе маленьких, которых можно было увезти в сумочке - котов, собак. Поэтому они до сих пор бродят, волонтеры там работают, - рассказала информационному агентству Nord-News мурманский зооволонтер Светлана Шевчук.

В Мариуполе она работала вместе с ветеринарным врачом Еленой Крокис. По 12 и более часов они лечили раненых собак и кошек, стерилизовали их, также некоторых животных удалось увезти с собой, чтобы найти им новый дом.

Напомним: зооволонтеры Мурманской области сообщили хорошую новость: всех пятерых собак - ветеранов ездового спорта, которых бывшая хозяйка оставила в Карелии, поймали, они в безопасности.

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