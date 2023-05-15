В Мурманской области ожидается теплая погода с грозами

Во вторник, 16 мая, воздух прогреется до +22. Фото: Олег ФИЛОНОК

В Мурманской области царит по-настоящему летняя погода благодаря влиянию западной периферии антициклона. Во вторник, 16 мая, воздух прогреется до +22.

- Ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +7 +12, местами от 0 до +5, днем +17+22 градуса, - сообщили в мурманском гидрометцентре.

17 мая ожидается увеличение количества облачности, временами дождь, днем в отдельных районах возможна гроза, температура воздуха днем составит +13+18.

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