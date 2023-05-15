В кинотеатре «Мурманск» пройдут бесплатные показы фильмов

Чтобы попасть на сеанс, нужно получить в кассе кинотеатра пригласительный билет. Фото: t.me/morar_51

Кинотеатр «Мурманск» отмечает свой 50-летний юбилей. В честь праздника он приглашает северян на День российского кино, который пройдет 21 мая. Гости смогут бесплатно посмотреть такие фильмы, как «Чебурашка», «На солнце, вдоль рядов кукурузы», «Праведник» и «Поехавшая».

Чтобы попасть на сеанс, нужно получить в кассе кинотеатра пригласительный билет.

- Кинотеатр впервые распахнул свои двери для зрителей 15 мая 1973 года. На тот момент он был оснащен новейшим кинопроекционным и акустическим оборудованием, но для нескольких поколений мурманчан его символом стал большой «тропический» вольер с щебечущими попугайчиками, - отметил глава Мурманска Игорь Морарь.

За 50 лет облик кинотеатра изменился. В том числе на его фасаде появился большой экран, а в кинотеатре обновилось оборудование.

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