В Мурманской областной библиотеке пройдет краеведческий диктант

Принять участие в диктанте может любой гражданин, возрастом от 12 лет.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
19 мая в Мурманской областной научной библиотеке напишут областной Краеведческий диктант. Акция приурочена к 85-летию Мурманской области.
- Принять участие в диктанте может любой гражданин возрастом от 12 лет. Участникам предстоит ответить на 25 вопросов, посвященных географии, истории, этнографии, культуре, экономике, природным ресурсам, выдающимся деятелям Заполярья, - сообщили в библиотеке.
Победители и отличники диктанта получат дипломы, участники акции – сертификаты.
Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 8 (8152) 45-22-57; 8 (8152) 45-63-25 (отдел краеведения)
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