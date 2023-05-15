В Мурманской областной библиотеке пройдет краеведческий диктант

Принять участие в диктанте может любой гражданин, возрастом от 12 лет. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

19 мая в Мурманской областной научной библиотеке напишут областной Краеведческий диктант. Акция приурочена к 85-летию Мурманской области.

- Принять участие в диктанте может любой гражданин возрастом от 12 лет. Участникам предстоит ответить на 25 вопросов, посвященных географии, истории, этнографии, культуре, экономике, природным ресурсам, выдающимся деятелям Заполярья, - сообщили в библиотеке.

Победители и отличники диктанта получат дипломы, участники акции – сертификаты.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 8 (8152) 45-22-57; 8 (8152) 45-63-25 (отдел краеведения)

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