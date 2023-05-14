135 жителей Мурманской области заразились коронавирусом за неделю

Больше всего новых заболевших приходится на Мурманск - 78 человек, всего 74 530.
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Оперштаб Мурманской области привел свежие данные о заболеваемости коронавирусом в регионе.
- С 7 по 13 мая зарегистрирован 135 новых случаев заболевания CoViD-19. Общее число подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией составляет 150 047, - уточнили в оперштабе.
Больше всего новых заболевших приходится на Мурманск - 78 человек, всего 74 530.
Напомним: в Мурманскую область поступило 3 тысячи доз вакцины против кори.
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