В мурманском субботнике приняли участие около 4 тысяч человек

Порядок наводили во всех округах города. Фото: администрация Мурманска

В Мурманске прошел очередной субботник, в котором приняли участие порядка 4 тысяч северян. Порядок наводили во всех округах города.

- Во время сегодняшней уборки мы старались максимально охватить городские территории. К акции присоединились крупные предприятия, а также управляющие организации. Они вывели свою технику и активизировали работу по уборке территорий во всех округах Мурманска, - отметил глава администрации города Юрий Сердечкин.

Совместными усилиями было собрано 479 кубических метров мусора со 142 территорий.

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