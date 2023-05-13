В Мурманске случился пожар на судне «Спарта»

В 14.58 открытое горение ликвидировано на площади 10 квадратных метров. Фото: ГУ МЧС по МО

Днем 13 мая на улице Подгорной, 90, в районе рыбного порта Мурманска, случился пожар на судне «Спарта». На месте происшествия работали спасатели - 25 человек и 8 единиц техники.

- Своевременно была произведена эвакуация команды судна в количестве 17 сегодня. Погибших и пострадавших нет, - сообщила начальник пресс-службы ГУ МЧС по Мурманской области Дина Рыгина.

В 14.58 открытое горение ликвидировано на площади 10 квадратных метров.

Напомним: в Мурманской области обрушился участок дороги на Североморск-3.

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