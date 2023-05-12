Жителей Мурманской области просят не жечь сухую траву

По статье 20.4 КоАП РФ виновным в нарушении требований пожарной безопасности грозит штраф Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Скоро в Мурманской области может начаться пожароопасный сезон - в минприроды планируют установить дату его начала на 20 мая. Жителей просят не заниматься палом сухой прошлогодней травы, так как это не ускоряет процесс роста молодой растительности.

- На самом деле, вы нарушаете процесс образования перегноя, обедняете почвенное плодородие, ослабляете рост растений и губите полезные микроорганизмы и насекомых. Более того, такое возгорание с легкостью может распространится на постройки и получить огромную площадь пожара. Травяные палы распространяются со скоростью до 25-30 километров в час, - сообщает начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Мурманской области Дина Рыгина.

По статье 20.4 КоАП РФ виновным в нарушении требований пожарной безопасности грозит штраф от 5 до 15 тысяч рублей для граждан и до 400 тысяч для юрлиц. За уничтожение или повреждение лесных насаждений – наказание до 4 лет лишения свободы.

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