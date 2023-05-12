Это может быть опасно. В Мурманске начинаются традиционные отключения горячей воды

С 16 мая в Мурманске начинаются отключения горячей воды. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Мурманской области начинаются традиционные сезонные отключения горячей воды. С 16 по 18 мая испытания на максимальную температуру теплосетей пройдут на Восточной котельной в Мурманске. Это значит, что воду в тепломагистралях нагреют до состояния кипятка - 100 градусов, чтобы выявить возможные проблемы и избежать коммунальных аварий зимой.

- Обращаем внимание, что мурманчанам в дни проведения испытаний необходимо проявлять особую осторожность и внимательность. Нельзя приближаться к месту парения, пытаться пройти или проехать по затопленным улицам и тротуарам, подходить к автомобилю, если он припаркован в зоне разлива, не выходить из транспорта, если разлив застал в дороге! - сообщили в пресс-службе Мурманской ТЭЦ.

С полным графиком отключений горячей воды в Мурманске летом-2023 можно ознакомиться здесь.

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