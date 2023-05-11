С начала года единое пособие назначили на 19,5 тысяч детей в Мурманской области

Заявление на единое пособие можно подать через клиентскую службу регионального Отделения СФР, через МФЦ или на портале Госуслуг. Фото: Даниил ОПАРИН

В Заполярье с начала года 19,5 тысячам детей и 650 беременным женщинам Отделение соцфонда по Мурманской области назначило единое пособие. Выплата заменила пять действовавших ранее мер поддержки.

При расчете пособия учитываются сведения о доходах за год, но отсчет этого периода начинается за один месяц до даты подачи заявления.

- В расчет принимаются доходы заявителя, его супруга (супруги), его несовершеннолетних детей, детей, находящихся под его опекой, и его детей в возрасте до 23 лет, которые обучаются в образовательной организации, за исключением детей, состоящих в браке, - сообщили в отделении.

Заявление на единое пособие можно подать через клиентскую службу регионального Отделения СФР, через МФЦ или на портале Госуслуг.

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