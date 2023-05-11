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НовостиОбщество11 мая 2023 14:54

С начала года единое пособие назначили на 19,5 тысяч детей в Мурманской области

Выплата заменила пять действовавших ранее мер поддержки
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
Заявление на единое пособие можно подать через клиентскую службу регионального Отделения СФР, через МФЦ или на портале Госуслуг.

Заявление на единое пособие можно подать через клиентскую службу регионального Отделения СФР, через МФЦ или на портале Госуслуг.

Фото: Даниил ОПАРИН

В Заполярье с начала года 19,5 тысячам детей и 650 беременным женщинам Отделение соцфонда по Мурманской области назначило единое пособие. Выплата заменила пять действовавших ранее мер поддержки.

При расчете пособия учитываются сведения о доходах за год, но отсчет этого периода начинается за один месяц до даты подачи заявления.

- В расчет принимаются доходы заявителя, его супруга (супруги), его несовершеннолетних детей, детей, находящихся под его опекой, и его детей в возрасте до 23 лет, которые обучаются в образовательной организации, за исключением детей, состоящих в браке, - сообщили в отделении.

Заявление на единое пособие можно подать через клиентскую службу регионального Отделения СФР, через МФЦ или на портале Госуслуг.

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