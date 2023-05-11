В Мурманской области запустят новые рейсы до Колвицы

До села Колвица, что находится в Кандалакшском районе, в зимний период будут организованы рейсы. Фото: Фото: vk.com/mintrans_51

До села Колвица, что находится в Кандалакшском районе, в зимний период будут организованы рейсы по выходным дням. Об этом сообщили в минтрансе региона.

- Принято решение об организации четырех рейсов до Колвицы с ноября по апрель при заключении новых госконтрактов на период с 1 июля 2023 по 30 ноября 2025 года, - отметили в министерстве.

Напомним: в Мурманске начали ремонт дорог в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

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