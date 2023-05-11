Жителей Мурманска приглашают поучаствовать в довыборах в горсовет

14 мая в Мурманске пройдут дополнительные выборы в Совет депутатов города шестого созыва. Фото: t.me/morar_51

14 мая в Мурманске пройдут дополнительные выборы в Совет депутатов города шестого созыва. Северян приглашают принять в них участие.

Так, жителям города предстоит избрать депутатов по двухмандатным избирательным округам № 4, 7, 10, 13.

- В выборах примут участие 30 кандидатов, среди них представители партий «ЛДПР», «Единая Россия», «Новые люди», «Справедливая Россия — патриоты — за правду», «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», «Коммунистическая партия Российской Федерации» и самовыдвиженцы, - сообщил глава Мурманска Игорь Морарь.

Напомним: в голосовании за благоустройство в Мурманской области приняла участие 51 тысяча человек. Выбор объектов продлится до 31 мая.

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