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НовостиОбщество11 мая 2023 12:18

На выходных в Мурманской области потеплеет до +18

В пятницу местами пройдут дожди
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
В Мурманскую область аккурат к выходным спешит долгожданное потепление.

В Мурманскую область аккурат к выходным спешит долгожданное потепление.

Фото: Наталья ЛОБАНОВА

В Мурманскую область аккурат к выходным спешит долгожданное потепление. Так, в субботу-воскресенье воздух прогреется до +18.

- 13-14 мая преобладающая температура воздуха в регионе составит ночью +3+8, днем +12+18, - сообщили в мурманском гидрометцентре.

В пятницу, 12 мая, Заполярье будет находиться под влиянием циклона, поэтому ожидается местами дождь, на севере области порывистый ветер.

Напомним: в Мурманской области планируется установить 20 мая в качестве даты начала пожароопасного сезона в этом году.

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