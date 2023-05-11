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НовостиПроисшествия11 мая 2023 11:57

Спасатели обнаружили на десятиметровой глубине снегоход погибших в Кольском районе северян

Транспорт не подняли на поверхность
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
Тело юной северянки достали из воды, поиски мужчины продолжаются.

Тело юной северянки достали из воды, поиски мужчины продолжаются.

Фото: Иван ВИСЛОВ

9 мая на Верхнетуломском водохранилище в Кольском районе произошло ЧП, которое унесло жизнь 16-летней девушки. Напомним: отец и дочь отправились кататься на снегоходе, который провалился под лед. Тело юной северянки достали из воды, поиски мужчины продолжаются.

Как сообщили в ГУ МЧС региона, после обследования водоема камерой подводного виденья, спасатели Мурманского арктического аварийно-спасательного центра обнаружили затонувший снегоход на глубине 10 метров. На поверхность транспорт не подняли.

- Поисковые работы будут продолжены завтра с привлечением водолазов, - сообщила начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Мурманской области Дина Рыгина.

Напомним: утонувшая на Верхнетуломском водохранилище девушка хотела работать в МЧС.

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