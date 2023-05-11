Спасатели обнаружили на десятиметровой глубине снегоход погибших в Кольском районе северян

Тело юной северянки достали из воды, поиски мужчины продолжаются.
Фото: Иван ВИСЛОВ
9 мая на Верхнетуломском водохранилище в Кольском районе произошло ЧП, которое унесло жизнь 16-летней девушки. Напомним: отец и дочь отправились кататься на снегоходе, который провалился под лед. Тело юной северянки достали из воды, поиски мужчины продолжаются.
Как сообщили в ГУ МЧС региона, после обследования водоема камерой подводного виденья, спасатели Мурманского арктического аварийно-спасательного центра обнаружили затонувший снегоход на глубине 10 метров. На поверхность транспорт не подняли.
- Поисковые работы будут продолжены завтра с привлечением водолазов, - сообщила начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Мурманской области Дина Рыгина.
Напомним: утонувшая на Верхнетуломском водохранилище девушка хотела работать в МЧС.
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