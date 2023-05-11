Пожароопасный сезон в Мурманской области может начаться 20 мая

Решение о начале сезона принимается на основании метеорологической информации о сроках схода снега.
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Мурманской области планируется установить 20 мая в качестве даты начала пожароопасного сезона в этом году. С таким предложением выступило минприроды региона, проект приказа опубликован на портале «Открытый электронный регион».
Отмечается, что решение о начале сезона принимается на основании метеорологической информации о сроках схода снега.
Напомним, что в прошлом году пожароопасный сезон наступил 16 мая. Тогда на Кольском полуострове леса горели 31 раз на общей площади 188,65 гектара.
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