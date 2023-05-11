С начала года аэропорт «Мурманск» обслужил почти полмиллиона пассажиров

Услугами главной воздушной гавани Заполярья воспользовались 426 550 пассажиров Фото: Антон ЗАБИРОВ

Почти полмиллиона пассажиров с начала 2023 года обслужил аэропорт «Мурманск». В частности, услугами главной воздушной гавани Заполярья воспользовались 426 550 пассажиров, прирост к 2022 году составил 14%.

- По отношению к показателям 2022 года, прирост пассажиропотока к аналогичному периоду составил 26,2%, - сообщили в пресс-службе аэропорта.

Напомним: с 4 мая начались прямые авиарейсы Мурманск - Анталья.

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