В Мурманской области ждет суд участников ОПГ за вымогательство денег у жителей Оленегорска

Всего участники ОПГ, возглавляемые 41-летним неоднократно судимым мужчиной, совершили десять преступлений. Фото: скрин видео УМВД по Мурманской области

В Мурманской области будут судить участников ОПГ, которые вымогали деньги у жителей Оленегорска. Суммы, которые требовали злоумышленники, со слов заявителей, доходили до 800 тысяч рублей.

- Злоумышленники заранее знали, что у потерпевших имеются деньги. Жертвы так или иначе были знакомы участникам ОПГ. Те приходили к оленегорцам и под угрозой применения или с применением насилия, как физического, так и психологического, требовали разные суммы, - сообщил «КП-Мурманск» старший помощник прокурора Мурманской области по взаимодействию со СМИ Игорь Бурлаков.

В январе 2022 года правоохранители задержали пять участников преступной группы. В ходе обыска изъяли банковские карты, мобильные телефоны и компьютерную технику.

В отношении задержанных были возбуждены уголовные дела по п. «а» частями 2 и 3 статьи 161 УК РФ «Вымогательство, совершенное организованной группой лиц по предварительному сговору» и п. «а, г» части 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия не опасного для жизни или здоровья, или с угрозой применения такового».

Всего участники ОПГ, возглавляемые 41-летним неоднократно судимым мужчиной, совершили десять преступлений в отношении 12 жителей Оленегорска.

- На данный момент многоэпизодное уголовное дело направлено в Оленегорский городской суд для рассмотрения по существу. Злоумышленникам грозит от 7 до 15 лет лишения свободы. Перед судом предстанут 6 человек, уголовное дело в отношении седьмого участника выделено в отдельное производство, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

Также в отношении предполагаемого лидера преступной группы возбуждено и расследуется уголовное дело, предусмотренное статьей 210.1 УК РФ «Занятие высшего положения в преступной иерархии».

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