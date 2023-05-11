В Мурманской области открыт прием заявок на конкурс на лучшее сельское учреждение культуры

Заявки на конкурс принимаются до 1 августа включительно. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Мурманской области проходит конкурс, на котором выберут лучшее сельское учреждение культуры. Победитель в 2024 году получит поддержку от регионального министерства культуры.

Мероприятие направлено на реализацию творческих проектов, связанных с сохранением народных традиций и приобщению северян к достижениям отечественной и мировой культуры.

- Работники сельских учреждений культуры получат поощрение за создание инновационных форм работы с населением, разработку и внедрение новых форм культурно-досуговой деятельности, - рассказали в министерстве культуры региона.

Заявки на конкурс принимаются до 1 августа включительно.

Победителем прошлого года был сельский Дом культуры в Енском, который получил в качестве поддержки 100 тысяч рублей, а лучшие работники получили по 50 тысяч.

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