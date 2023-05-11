«Лавна» - первый порт, который строится в Мурманской области с советских времен.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Готовность порта «Лавна» в Мурманской области составляет 60%. Об этом сообщил советник директора «Морской торговый порт «Лавна»» Андрей Левакин.
— Первый уголь мы примем в конце 2023 года. Тогда будет проверена работа объекта, возможности перевалки, - уточнил Андрей Левакин.
Ориентировочно, первый уголь поставят в декабре.
«Лавна» - первый порт, который строится в Мурманской области с советских времен. В год он планирует выйти на оборот в 18 миллионов тонн угля в год.
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