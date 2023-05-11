Численность населения Мурманской области снизилась до 658 тысяч человек

На 1 января 2022 года население региона составляло 665,2 тысячи человек. Фото: gov-murman.ru/

В Мурманской области снизилась численность постоянного населения. Как сообщает Мурманскстат, на 1 марта 2023 года в регионе проживали 658,2 тысячи человек. С начала года количество жителей уменьшилось на 0,5 тысячи (0,07%).

На 1 января 2022 года население региона составляло 665,2 тысячи человек.

Напомним: среднемесячная номинальная зарплата в Мурманской области составляет 87499 рублей.

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