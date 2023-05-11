Ночью в Мончегорске сгорел деревянный дом на улице Имандровской

Причина случившегося устанавливается. Фото: vk.com/mchs_murmansk

Ночью 11 мая в Мончегорске случился пожар на улице Имандровской, 17. Языки пламени объяли одноэтажный деревянный дом.

- В результате происшествия стены, перегородки и крыша дома обгорели на общей площади 75 квадратных метров, - сообщили в ГУ МЧС по Мурманской области.

К 4.10 пожар потушили. На месте происшествия работало одно пожарно-спасательное подразделение - 8 человек личного состава, 2 единицы техники.

Причина случившегося устанавливается.

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