На майские праздники жители Мурманска чаще всего ездили в Беларусь и Карелию

В целом мурманчане активнее путешествовали по России, чем за рубежом. Фото: ПАО «МегаФон»

В этом году в зарубежные поездки на майские праздники отправилось на четверть больше российских туристов, чем в аналогичный период 2022 года. Лидером среди заграничных направлений для мурманчан стала Беларусь — с начала мая ее посетили около 29% туристов из региона. Также в первую пятерку стран-фаворитов у жителей Мурманска попали Норвегия, Турция, Финляндия и Абхазия. К таким выводам пришли специалисты МегаФона, проанализировав обезличенные данные абонентов в роуминге.

Самыми популярными направлениями у россиян стали Беларусь, Казахстан и Турция. В период с 29 апреля по 9 мая поток в Турцию вырос на 70% по сравнению с прошлым годом. В топ-5 стран попали Объединенные Арабские Эмираты, принявшие на 150% больше путешественников. Год назад это направление находилось в конце первой десятки.

Египет вошел в десятку востребованных стран для отдыха, популярность этого направления восстанавливается – на майские праздники сюда приехало в 3,5 раза больше туристов, чем в прошлом году.

Постепенно восстанавливается турпоток и в азиатские страны. Это связано с открытием границ и возобновлением прямых рейсов из России. Количество туристов в Таиланде увеличилось почти в 30 раз.

Вместе с тем аналитики отмечают снижение интереса россиян к странам СНГ. Если в прошлом году на майские праздники в страны ближнего зарубежья поехали 71% туристов, то в этом году – 56%. Количество поездок в страны СНГ снизилось на 8,5% по сравнению с прошлым годом.

Европейские страны приняли 7% путешественников, их доля за год сократилась еще на 1%.

В целом мурманчане активнее путешествовали по России, чем за рубежом. По количеству внутренних туристов в майские праздники среди регионов Северо-Западного федерального округа жители Мурманской области оказались на третьем месте, уступив только петербуржцам и вологжанам. Чаще всего из региона выезжали к соседям — в Карелию, а также в Санкт-Петербург и Москву.

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