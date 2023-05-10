В Мурманске произошло ДТП с машиной, на которую жаловались водители

Попавший в ДТП Volkswagen был с номерами Бурятии. Фото: vk.com/murmansk_dtp

Днем 9 мая на Подгорной улице в Мурманске произошло ДТП с участием двух машин, обе были с госномерами не Мурманской области.

— В 14.20 в районе дома №136а водитель Volkswagen при движении со стороны улицы Траловой в сторону улицы Достоевского не справился с управлением и допустил столкновение со стоящим автомобилем Toyota. В результате ДТП пассажир автомобиля обслужен амбулаторно, - сообщила «КП»-Мурманск» официальный представитель УГИБДД по Мурманской области Инна Башмакова.

Toyota долго стояла на Подгорной. Фото: vk.com/murmansk_dtp

Toyota с карельскими номерами стояла на проезжей части больше недели, мешая проезду. Водители жаловались на авто на портал «Наш Север», но машину так и не убрали. Попавший в ДТП Volkswagen был с номерами Бурятии.

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