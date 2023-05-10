Военные следователи Северного флота поздравили ветеранов Великой Отечественной войны

Следователи ВСО по Мурманскому гарнизону и 305 ВСО вместе с артистами театра Северного флота 9 мая навестили ветерана Александру Виноградову. Фото: ВСУ СК России по СФ

Военные следователи Северного флота приняли участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню Победы, а также поздравили ветеранов Великой Отечественной войны.

Так, следователи ВСО по Мурманскому гарнизону и 305 ВСО вместе с артистами театра Северного флота 9 мая навестили ветерана Александру Виноградову. Помимо искренних поздравлений с праздником и подарков для нее исполнили песни военных лет. А офицеры ВСО по Североморскому гарнизону встретились и от души поздравили с праздником Победы ветерана Анну Яненко.

Кроме того, следователи ВСО по Гаджиевскому гарнизону приняли участие в торжественном митинге в Долине Славы.

- В память о подвиге героев, погибших при обороне Заполярья, офицеры возложили цветы к мемориальному комплексу, - сообщили в ВСУ СК России по Северному флоту.

Напомним: 170 тысяч человек посетили мероприятия ко Дню Победы в Мурманской области.

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