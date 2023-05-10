В Кандалакшском районе установят памятник погибшим участникам СВО

Памятник появится на городском воинском мемориале. Фото: администрация Кандалакшского района

Глава администрации Кандалакшского района Ярослав Шалагин на митинге, посвященному Дню Победы в Великой Отечественной войне, сообщил горожанам о планах создать памятник погибшим участникам СВО.

- На городском воинском мемориале будет установлен памятник нашим ребятам, погибшим в специальной военной операции. Искренне убежден, что это решение поддержат все кандалакшане, - отметил он.

Напомним: в Полярных Зорях изготовили макет композиции участникам СВО. Там тоже решено увековечить память и подвиг военнослужащих, участвующих в спецоперации.

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