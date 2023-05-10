Пятерых жителей Мурманской области покусали клещи

Май - традиционно самый опасный месяц по заболеванию клещевым вирусным энцефалитом. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Пять жителей Мурманской области привезли в Заполярье клещей. Как сообщили в Управлении Роспотребнадзора региона, после укусов северяне обратились за медицинской помощью в лечебные учреждения. Все случаи завозные.

Май - традиционно самый опасный месяц по заболеванию клещевым вирусным энцефалитом. Специалисты напоминают, что в случае присасывания клеща необходимо как можно раньше обратиться за медпомощью. Желательно снять паукообразного, обратившись в травмпункт.

Самостоятельно снятого клеща необходимо сдать на исследование в лабораторию особо опасных инфекций ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области».

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