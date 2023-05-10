В Мурманске пройдет выставка «Роста. Район моего детства»

Проект направлен на погружение зрителя в ностальгию. Фото: gov-murman.ru/

13 мая в 18.00 в Мурманске в Центре современного искусства 21А откроется фотовыставка Екатерины Костичевой «Роста. Район моего детства». Идея создания экспозиции появилась спонтанно — ранее фотограф и ретушер из Санкт-Петербурга пробовала себя в разных направлениях.

- Мне очень нравится работать с людьми, делать живые, искренние кадры эмоций, снимать портреты. И чуть больше года назад сам собой родился городской репортаж, во время экскурсий по Санкт-Петербургу: сначала простые снимки на телефон, потом уже подключила камеру и из этого стали рождаться сильные серии кадров. Осенью я гуляла по Росте и решила создать такой репортаж о районе своего детства, - рассказала Екатерина.

Проект направлен на погружение зрителя в ностальгию. В детские прогулки по сопкам и железнодорожным путям, в ощущение, что все вокруг большое и неизведанное.

Напомним: в Мурманской областной Думе торжественно открыли книжную выставку, посвященную 85-летнему юбилею Мурманской области.

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