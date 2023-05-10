В Мурманске начали ремонт дорог в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги»

Начались работы на дороге у детской поликлиники № 5. Фото: vk.com/mintrans_51

На улицах Мурманска начался сезон ремонта дорог, который ведется в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

- Начались работы на дороге у детской поликлиники № 5 (проезд от д. 88 по улице Александра Невского до ул. Кирпичной) в Ленинском округе города, - сообщили в минтрансе Мурманской области.

Напомним: всего в 2023 году в Мурманской области отремонтируют 900 тысяч квадратных метров дорог.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области создали базу профессиональных актеров для съемок в фильмах. В ней уже 69 визиток (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru