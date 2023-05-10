Работник Кольской АЭС взял «серебро» в конкурсе Концерна «Росэнергоатом» на знание правил охраны труда

Антон Ильченко занял второе место. Фото: Кольская АЭС

На московской площадке Технической академии «Росатома» завершился 17-й ежегодный конкурс Концерна «Росэнергоатом» на знание правил охраны труда.

Кольскую АЭС представили машинист-обходчик по турбинному оборудованию турбинного цеха Антон Ильченко (категория «Рабочие») и инженер отдела радиационной безопасности Александр Голубев (категория «Специалисты»). Экспертом от Кольской АЭС, осуществляющим проверку заданий участников, выступила инженер по охране труда Екатерина Баган.

- Кольская атомная электростанция постоянно совершенствует систему охраны труда и продолжает внедрение новых технологий и инновационных решений для обеспечения безопасных условий работы на предприятии. Охрана труда — наша общая ответственность. Она является частью нашей культуры безопасности, — отметил главный инженер Кольской АЭС Владимир Матвеев.

На протяжении трех дней 25 работников разных АЭС России состязались в конкурсе на знание правил охраны труда. Организаторы подготовили для них пять конкурсных заданий.

В первый день участники проходили тестирование на знание правил охраны труда, которое было представлено в виде кейсов с комиксами, анализировали несчастные случаи, оценивали обеспеченность и подбор средств индивидуальной защиты.

Во второй день конкурсанты принимали участие в «Охоте на риски» — поиске опасностей и оценке рисков травмирования, разгадывании кроссворда, игре по вопросам бытовой и пожарной безопасности, правил дорожного движения, поведения в самолете, метро, кинотеатре и т. п.

На третий день работники АЭС демонстрировали навыки оказания первой помощи при инсульте и переломе ноги, извлечении инородного тела из дыхательных путей приемом Геймлиха, эпилепсии и травме головы, поражении электрическим током и ожоге, проведении сердечно-легочной реанимации.

Представители Кольской АЭС успешно справились с этими заданиями - Антон Ильченко занял второе место, а Александр Голубев - седьмое.

В перерывах между состязаниями конкурсанты и эксперты посетили мастер-классы и лекции, подготовленные специалистами Центра компетенций по культуре безопасности и надежности человеческого фактора АНО ДПО «Техническая академия Росатома».

* Сегодня Россия продолжает обеспечивать стабильную энергетическую безопасность. Энергетика является основой поступательного социально-экономического развития страны, снабжения промышленности и граждан. Отечественный топливно-энергетический комплекс работает на повышение конкурентоспособности национальной экономики, улучшение качества жизни граждан, способствует развитию и благоустройству регионов страны, городов, поселков.

Управление информации и общественных связей Кольской АЭС.

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