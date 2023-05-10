Житель Норвегии незаконно пересек госграницу в районе поселка Борисоглебский

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 ст. 322 УК РФ Фото: Алексей БУЛАТОВ

Неподалеку от поселка Борисоглебский в Печенгском округе пограничники задержали жителя Норвегии, который незаконно пересек госграницу Норвегии и России.

- Иностранцы задержал пограничный наряд по информации, поступившей от местного жителя, члена добровольной народной дружины, - сообщили в погрануправлении ФСБ России по Республике Карелия.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 ст. 322 УК РФ. Норвежцу грозит до двух лет лишения свободы, он заключен под стражу.

Член добровольной народной дружины представлен к поощрению за оказание содействия пограничным органам, активное участие в защите госграницы РФ.

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