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НовостиОбщество10 мая 2023 10:18

На фасаде ДК моряков в Мурманске после капремонта нашли недочеты

Подрядчик должен их устранить до июля 2023 года
Мария ПАШЕНКОВА
Мария ПАШЕНКОВА
Дефекты на фасаде ДК моряков обнаружили почти сразу поле сдачи объекта после капитального ремонта. Фото: vk.com/murmanskgroup

Дефекты на фасаде ДК моряков обнаружили почти сразу поле сдачи объекта после капитального ремонта. Фото: vk.com/murmanskgroup

19 декабря 2022 года в Мурманске завершили капитальный ремонт ДК моряков, которого не было с момента постройки. Работы затронули не только фасад, но и знаменитые фигуры белых медведей рядом со входом.

Однако спустя короткий срок после сдачи работ на фасаде обнаружили дефекты: в отдельных местах откололась краска и декоративные элементы. Северяне недоумевают: неужели ремонт стоимостью свыше 400 миллионов рублей нельзя было сделать качественно? И кто будет за это отвечать?

- В период гарантийного срока был выявлен ряд замечаний к выполненным работам. В зимне-весенний период их устранение не представлялось возможным из-за погодных условий. В настоящий момент прорабатывается вопрос по защите фасада здания, в том числе цоколя, с учетом того, что ДК Моряков является объектом культурного наследия. После снеготаяния также будет вывезен выявленный строительный мусор. Подрядная организация ООО «ЭМ-Строй» обязуется выполнить устранение выявленных нарушений до конца июля 2023 года, - сообщили «КП»-Мурманск» в министерстве строительства Мурманской области.

Напомним: в 2022 году в Мурманске приступили к реконструкции здания бывшего кинотеатра «Родина». Работы оцениваются в порядка 500 миллионов рублей.

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