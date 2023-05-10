На фасаде ДК моряков в Мурманске после капремонта нашли недочеты

Дефекты на фасаде ДК моряков обнаружили почти сразу поле сдачи объекта после капитального ремонта. Фото: vk.com/murmanskgroup

19 декабря 2022 года в Мурманске завершили капитальный ремонт ДК моряков, которого не было с момента постройки. Работы затронули не только фасад, но и знаменитые фигуры белых медведей рядом со входом.

Однако спустя короткий срок после сдачи работ на фасаде обнаружили дефекты: в отдельных местах откололась краска и декоративные элементы. Северяне недоумевают: неужели ремонт стоимостью свыше 400 миллионов рублей нельзя было сделать качественно? И кто будет за это отвечать?

- В период гарантийного срока был выявлен ряд замечаний к выполненным работам. В зимне-весенний период их устранение не представлялось возможным из-за погодных условий. В настоящий момент прорабатывается вопрос по защите фасада здания, в том числе цоколя, с учетом того, что ДК Моряков является объектом культурного наследия. После снеготаяния также будет вывезен выявленный строительный мусор. Подрядная организация ООО «ЭМ-Строй» обязуется выполнить устранение выявленных нарушений до конца июля 2023 года, - сообщили «КП»-Мурманск» в министерстве строительства Мурманской области.

Напомним: в 2022 году в Мурманске приступили к реконструкции здания бывшего кинотеатра «Родина». Работы оцениваются в порядка 500 миллионов рублей.

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